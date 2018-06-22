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Суд разрешил экспертизу текста книги Онищенко о Порошенко

Суд разрешил экспертизу текста книги Онищенко о Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Национальной полиции о назначении лингвистической экспертизы отрывка из книги экс-депутата-беглеца Александра Онищенко "Петр пятый Правдивая история об украинском диктаторе". Соответствующее постановление суда размещено в Едином судебном реестре, передает корреспондент УНН.

"Предоставить разрешение на проведение семантико-текстуальной экспертизы письменной речи некоторых высказываний печатного издания автора ЛИЦА_2 "ЛИЦО_5 пятый Правдивая история об украинском диктаторе" (2018 verlag am park in edition ost Verlag und Agentur GmbH, Берлин)", - говорится в постановлении суда.

Также отмечается, что эксперты должны предоставить заключение по высказыванию: "ЛИЦО_5 (Президент Украины Петр Порошенко - ред.) возложил на меня обязательства финансировать информационную компанию по дискредитации ЛИЦА_4 (экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка - ред.), и я почти год занимался черным пиаром против премьера. Качественно и профессионально. В тот период по всей стране прошла дразнящая и Скандальная кампания билбордов "беги, кролик, беги!", на телеэкране крутили проплаченные сюжеты в коррупции и неэффективности правительства ЛИЦА_4, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений".

Напомним, 19 декабря 2017 Соломенский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, его матери Иннес Кадыровой и других фигурантов так называемого "газового дела".

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.

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