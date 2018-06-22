Суд дозволив експертизу тексту книги Онищенка про Порошенка

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції про призначення лінгвістичної експертизи уривку з книги екс-депутата-втікача Олександра Онищенка "Петр пятый Правдивая история об украинском диктаторе". Відповідну ухвалу суду розміщено у Єдиному судовому реєстрі, передає кореспондент УНН.

"Надати дозвіл на проведення семантико-текстуальної експертизи писемного мовлення деяких висловлювань друкованого видання автора ОСОБА_2 "ОСОБА_5 пятый Правдивая история об украинском диктаторе" (2018 verlag am park in edition ost Verlag und Agentur GmbH, Берлин)", - йдеться в ухвалі суду.

Також зазначається, що експерти мають надати висновок щодо висловлювання: "ОСОБА_5 (Президент України Петро Порошенко - ред.) возложил на меня обязательства финансировать информационную компанию по дискредитации ОСОБА_4 (екс-прем'єр-міністр України Арсенія Яценюка - ред.), и я почти год занимался черным пиаром против премьера. Качественно и профессионально. В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства ОСОБА_4, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений".

Нагадаємо, 19 грудня 2017 року Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата України Олександра Онищенка, його матері Іннеси Кадирової та інших фігурантів так званої “газової справи”.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.

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