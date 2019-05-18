Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского

Согласно информации, Лозинский обратился в суд с заявлением-просьбой, снять судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного постановлением Апелляционного суда Киева от 26 марта 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.

Лозинский отметил, что хотя действующим законодательством запрещается досрочное снятие судимости с лиц, осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, поскольку она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Сторона обвинения возражала удовлетворению ходатайства о снятии судимости, ссылаясь на необоснованность и отсутствие оснований для досрочного освобождения.

В то же время, суд заявил, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, и в соответствии с нормами ранее действующего законодательства, человек отбыл более половины необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

Также суд отметил, что Виктор Лозинский после освобождения из апреле 2016 года занимался созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства и занимался благотворительностью, оказывая помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибших в зоне АТО и в войне в Афганистане, а также оказывал материальную помощь ветеранским организациям района.

Следовательно, такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы, своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

"Суд считает возможным снять с лица судимость по приговору Днепровского районного суда г. Киева от 20 апреля 2011 года, измененного постановлением Апелляционного суда г. Киева от 26.03.2012 года и постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 20 апреля 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области 16 июня 2009 года.

9 апреля 2012 Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, уменьшив срок наказания до 14 лет. В марте 2013 года Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам пересмотрел дело Лозинского.

Суд переквалифицировал статью обвинения с умышленного убийства на причинение тяжких телесных повреждений и назначил новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.

А 6 апреля 2016 года, бывший народный депутат Виктор Лозинский вышел на свободу, покинув территорию Бориспольской колонии.