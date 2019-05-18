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Суд достроково зняв судимість з екс-депутата Лозінського

Суд достроково зняв судимість з екс-депутата Лозінського

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, який був засуджений за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду.

Згідно з інформацією, Лозінський звернувся до суду із заявою-проханням, зняти судимість за вироком Дніпровського районного суду Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березня 2012 року та постановою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року.

Лозінський зазначив, що хоч чинним законодавством забороняється дострокове зняття судимості з осіб, засуджених за тяжкі злочини, але він не може підпадати під цю норму, оскільки вона не має зворотної дії у часі й була прийнята пізніше, ніж він отримав вирок суду.

Сторона обвинувачення заперечувала задоволення клопотання про зняття судимості, посилаючись на необґрунтованість і відсутність підстав для дострокового звільнення.

Водночас, суд заявив, що з моменту його звільнення з колонії пройшло близько 3 років, і відповідно до норм раніше чинного законодавства, чоловік відбув більш ніж половину необхідного терміну (6 років) для розгляду питання про зняття судимості.

Також суд додав, що Віктор Лозінський після звільнення з квітня 2016 року займався створенням нових підприємств у сфері сільського господарства та займався благодійністю, надаючи допомогу освітнім, спортивним і дитячим установам, релігійним громадам, сім’ям загиблих в зоні АТО й у війні в Афганістані, а також надавав матеріальну допомогу ветеранським організаціям району.

Відтак, такі обставини, на думку суду, дають підстави вважати, що засуджений, після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, своїм зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення.

“Суд вважає за можливе зняти з особи судимість за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 26.03.2012 року та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 2013 року”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, 20 квітня 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника у мисливських угіддях у Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 року.

9 квітня 2012 Апеляційний суд м.Києва пом’якшив вирок Лозінському, зменшивши термін покарання до 14 років. У березні 2013 року Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах переглянув справу Лозінського.

Суд перекваліфікував статтю звинувачення з умисного вбивства на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і призначив нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

А 6 квітня 2016 року, колишній народний депутат Віктор Лозінський вийшов на волю, покинувши територію Бориспільської колонії.

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