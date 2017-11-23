Суд исследовал более половины материалов ходатайства о заочном следствии в отношении Януковича

В комментарии УНН прокурор Генпрокуратуры Денис Иванов отметил, что сейчас трудно выстроить какие-то временные рамки, когда суд может принять решение.

"Все зависит от судьи - как она будет исследовать материалы, а также от адвокатов. Насколько нам известно, по завершению исследования материалов дела, они готовят многочисленные возражения и комментарии", - сказал Д.Иванов.

На уточняющий вопрос, может ли принятие решения состояться не в этом году, он ответил: "Возможно и такое".

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.