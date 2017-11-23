Суд исследовал более половины материалов ходатайства о заочном следствии в отношении Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киева исследовал 55 томов с 92 материалов ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на проведение специализированного (заочного) досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, сообщает корреспондент УНН.
В комментарии УНН прокурор Генпрокуратуры Денис Иванов отметил, что сейчас трудно выстроить какие-то временные рамки, когда суд может принять решение.
"Все зависит от судьи - как она будет исследовать материалы, а также от адвокатов. Насколько нам известно, по завершению исследования материалов дела, они готовят многочисленные возражения и комментарии", - сказал Д.Иванов.
На уточняющий вопрос, может ли принятие решения состояться не в этом году, он ответил: "Возможно и такое".
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.