Суд дослідив понад половину матеріалів клопотання про заочне слідство щодо Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Печерський районний суд міста Києва дослідив 55 томів із 92 матеріалів клопотання Генеральної прокуратури України на надання дозволу на проведення спеціалізованого (заочного) досудового слідства у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року, повідомляє кореспондент УНН.
У коментарі УНН прокурор Генпрокуратури Денис Іванов зазначив, що наразі важко вибудувати якісь часові рамки, коли суд може ухвалити рішення.
"Все залежить від судді – як вона досліджуватиме матеріали, а також від адвокатів. Наскільки нам відомо, по завершенню дослідження матеріалів справи, вони готують численні заперечення і коментарі", - сказав Іванов.
На уточнююче запитання, чи може ухвалення рішення відбутися не в цьому році, він відповів: "Можливо і таке".
Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.