Суд арестовал подозреваемую в убийстве женщины-полицейской в Киеве
Киев • УНН
КИӤВ. 9 марта. УНН. Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу подозреваемую в убийстве женщины-полицейской в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"По ходатайству Киевской городской прокуратуры подозреваемой в умышленном убийстве женщины-полицейской избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Такое решение принял Шевченковский райсуд столицы на заседании во вторник, 9 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
Что было раньше
В столице ночью 7 марта было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Как выяснилось, убитая была старшим инспектором одного из департаментов Нацполиции Украины.
Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.