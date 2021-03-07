У Києві вбили жінку-поліцейську, підозрювану затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У столиці вночі було виявлене тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Як з'ясувалось, вбита була старшим інспектором одного з департаментів Нацполіції України. Наразі правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Цитата:
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 37-річній місцевій мешканці за фактом умисного вбивства жінки у Дарницькому районі столиці (ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві.
Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з Департаментів Нацполіції України. Експерти виявили на тілі жінки численні колото-різані поранення та інші травми.
За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину.
Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.
Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину.
Як наголосили в прокуратурі, призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки. Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.
Доповнення
У Львові поліцейський вчинив самогубство.