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У Києві вбили жінку-поліцейську, підозрювану затримано

У Києві вбили жінку-поліцейську, підозрювану затримано

Київ • УНН

 • 35922 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У столиці вночі було виявлене тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Як з'ясувалось, вбита була старшим інспектором одного з департаментів Нацполіції України. Наразі правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Цитата: 

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 37-річній місцевій мешканці за фактом умисного вбивства жінки у Дарницькому районі столиці (ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Так, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві.

Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з Департаментів Нацполіції України. Експерти виявили на тілі жінки численні колото-різані поранення та інші травми.

За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину.

Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.
Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину.

Як наголосили в прокуратурі, призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки. Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Доповнення 

У Львові поліцейський вчинив самогубство.

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