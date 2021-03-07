В Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В столице ночью было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Как выяснилось, убитая была старшим инспектором одного из департаментов Нацполиции Украины. Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейского. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержано и сообщено о подозрении 37-летней местной жительнице по факту умышленного убийства женщины в Дарницком районе столицы (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Так, 7 марта 2021 года, около трех часов утра в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.
Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.
По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления.
Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы. Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления.
Как отметили в прокуратуре, назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины. Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
Дополнение
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