Суд арештував підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Шевченківський райсуд Києва відправив під варту підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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"За клопотанням Київської міської прокуратури підозрюваній в умисному вбивстві жінки-поліцейської обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці на засіданні у вівторок, 9 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
У столиці вночі 7 березня було виявлене тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Як з'ясувалось, вбита була старшим інспектором одного з департаментів Нацполіції України.
Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.