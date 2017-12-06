Суд арестовал на два месяца соратника Саакашвили

"Решением Печерского суда Севериона Дангадзе арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога (ст. 110, ч.2 не предусматривает альтернативы залога)", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

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Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что задержанный соратник экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Северион Дангадзе обвиняется в государственной измене и содействии участникам преступной организации.