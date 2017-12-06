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Суд арештував на два місяці соратника Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Рішенням Печерського суду Северіона Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави ‬(ст. 110, ч.2 не передбачає альтернативи застави)”, — написала прес-секретар Генпрокурора.

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Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що затриманий поплічник екс-губернатора Одеської області Міхєіла Саакашвілі Северіон Дангадзе обвинувачується у державній зраді та сприянні учасникам злочинної організації. 

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