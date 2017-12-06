Суд арештував на два місяці соратника Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Рішенням Печерського суду Северіона Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави (ст. 110, ч.2 не передбачає альтернативи застави)”, — написала прес-секретар Генпрокурора.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прорив Саакашвілі через кордон, ймовірно, обійшовся у 300 тис. дол.
Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що затриманий поплічник екс-губернатора Одеської області Міхєіла Саакашвілі Северіон Дангадзе обвинувачується у державній зраді та сприянні учасникам злочинної організації.