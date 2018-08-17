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Суд арестовал имущество завода "АТЕК"

Киев • УНН

 • 16443 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество ЧАО "АТЕК" в рамках уголовного производства по факту завладения имуществом и акциями предприятия. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Суд арестовал имущество завода "АТЕК"

Согласно решению суда, арест был наложен на нежилой дом площадью 358,3 кв. м по адресу на ул. Котельникова Михаила, д. 12, общежитие площадью 7233 кв. м на ул. Чистяковская, д. 4, здание площадью 800,5 кв. м на ул. Новикова-Прибоя, д. 9, общественный дом площадью 279,1 кв. м на ул. Стрыйская, д. 23.

Также арестованы база отдыха "Горлица" общей площадью 3040,9 кв. м с помещениями складов в поселке Козин Киевской области.

Как сообщал УНН, в марте 2018 следователи Нацполиции на столичном предприятии "АТЕК" проводили комплекс необходимых следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного завладения имуществом с санкции суда.

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