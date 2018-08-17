Суд арештував майно заводу "АТЕК"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно ПрАТ "АТЕК" у межах кримінального провадження за фактом заволодіння майном та акціями підприємства. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Відповідно до рішення суду, арешт було накладено на нежитловий будинок площею 358,3 кв. м за адресою на вул. Котельникова Михайла, буд. 12, гуртожиток площею 7233 кв. м на вул. Чистяківська, буд. 4, будівлю площею 800,5 кв. м на вул. Новикова-Прибоя, буд. 9, громадський будинок площею 279,1 кв. м на вул. Стрийська, буд. 23.
Також арештовано базу відпочинку "Горлиця" загальною площею 3040,9 кв. м зі складовими приміщеннями у селищі Козин Київської області.
Як повідомляв УНН, у березні 2018 року слідчі Нацполіції на столичному підприємстві "АТЕК" проводили комплекс необхідних слідчих дій у рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливого незаконного заволодіння майном за санкцією суду.