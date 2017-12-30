Суд арестовал имущество подозреваемой в незаконной регистрации лекарств

Отмечается, что арест был наложен на системный блок, флеш-накопитель и телефон подозреваемой. Указанное имущество следователи изъяли во время обысков в рамках производства о “нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств”.

Подозреваемая ходатайствовала о снятии ареста с изъятого имущества, однако суд его отклонил.

“В удовлетворении ходатайства об отмене ареста имущества в уголовном производстве № 42017101010000005 от 11 января 2017 г. отказать”, — говорится в постановлении Голосеевского райсуда.

Накануне дело о незаконной регистрации лекарств передали в суд.

Вероятно, речь идет о деле по сотрудницы Государственного экспертного центра (ДЭЦ) МОЗ Украины. На портале суда указано, что обвиняемой является Елена Бондарь.

Напомним, как сообщал УНН, в Государственном экспертном центре МЗ, по данным правоохранителей, фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов.

В частности, чиновники ДЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или вовсе без полного регистрационного досье.

Руководитель ДЭЦ Татьяна Думенко, комментируя указанное уголовное производство, отметила, что ее не допрашивали.