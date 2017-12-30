Суд арештував майно підозрюваної у незаконній реєстрації ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голосіївський районний суд міста Києва заарештував майно підозрюваної у незаконній реєстрації ліків. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Зазначається, що арешт було накладено на системний блок, флеш-накопичувач та телефон підозрюваної. Вказане майно слідчі вилучили під час обшуків в рамках провадження про “порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів”.
Підозрювана клопотала про зняття арешту з вилученого майна, однак суд його відхилив.
“У задоволенні клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017101010000005 від 11 січня 2017 р. відмовити”, — йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду.
Напередодні cправу щодо незаконної реєстрації ліків передали до суду.
Вірогідно, що йдеться про справу щодо співробітниці Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України. На порталі суду вказано, що обвинуваченою є Олена Бондар.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Державному експертному центрі МОЗ, за даними правоохоронців, фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів.
Зокрема, чиновники ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або й зовсім без повного реєстраційного досьє.
Керівник ДЕЦ Тетяна Думенко, коментуючи вказане кримінальне провадження, зазначила, що її не допитували.