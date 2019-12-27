Суд арестовал харьковчанина, захватившего заложницу и ранившего полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца харьковчанина, который 24 декабря взял в заложники прохожую и ранил полицейского. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 февраля 2020 года без права на залог", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в Харькове полицейский обменял себя на заложницу, которую захватил мужчина с ножом, и получил ножевые ранения.
Злоумышленника задержали, а полицейский в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.