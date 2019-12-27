Суд арештував харків'янина, який захопив заручницю і поранив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова арештував на два місяці харків’янина, який 24 грудня взяв у заручники перехожу та поранив поліцейського. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 21 лютого 2020 року без права на заставу", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Харкові поліцейський обміняв себе на заручницю, яку захопив чоловік із ножем, і отримав ножові поранення.
Зловмисника затримали, а поліцейський у тяжкому стані був доставлений до лікарні.