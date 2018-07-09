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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58200 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 128289 просмотра

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8 марта, 10:25 • 135553 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Суд арестовал два ПТРК "Фагот", изъятых у подозреваемого в организации убийства Бабченко

Суд арестовал два ПТРК "Фагот", изъятых у подозреваемого в организации убийства Бабченко

Киев  •  УНН

 • 4530 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые у подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа прибор фиксации контура минных полей и два противотанковых ракетных комплекса "Фагот". Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно постановлению, в суд обратился старший следователь ГСУ СБУ с ходатайством, в котором просил наложить арест на вещи, которые были изъяты при обыске по делу Бабченко. В частности, во время следственных действий в помещениях, на что праве собственности принадлежат Борису Герману, а именно ООО "СИ ФРУТ", было изъято: прибор для фиксации контура минных полей (ПМФ), составные части переносной к двум ПТРК "Фагот".

Следственный судья удовлетворил ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ и арестовал имущество.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийству. По утверждению руководства ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов.

Был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

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