Суд арештував два ПТРК “Фагот”, вилучених у підозрюваного в організації вбивства Бабченка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на вилучені у підозрюваного в організації убивства російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа прилад фіксації контуру мінних полів та два протитанкових ракетних комплекси “Фагот”. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Згідно з ухвалою, до суду звернувся старший слідчий ГСУ СБУ з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі, які були вилучені під час обшуку у справі Бабченка. Зокрема, під час слідчих дій у приміщеннях, які на праві власності належать Борису Герману, а саме ТОВ “СІ ФРУТ”, було вилучено: прилад для фіксації контуру мінних полів (ПМФ), складові частини переносної до двох ПТРК “ФАГОТ”.
Слідчий суддя задовольнив клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ й арештував це майно.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої".
Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивству. За твердженням керівництва відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів.
Був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченко є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.