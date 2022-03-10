Современные герои в тылу: 6 историй о том, как большой бизнес работает в условиях войны

КИЕВ. 10 марта. УНН. Крупный бизнес в Украине сплотился и продолжил работать даже в условиях жесткой агрессии России против Украины. Сложно представить развитие событий, если бы в тылу не было бы такой поддержки. Как "мирные" сферы перепрофилировались в помощь армии и стране, в материале УНН.

Новая Почта

В "довоенные времена" - крупнейший частный оператор почтовых отправлений, ныне - один из крупнейших логистических операторов гуманитарной помощи. 24 февраля, когда Россия вероломно и внезапно напала на мирную Украину, соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк заявил, что компания и в дальнейшем будет работать там, где это безопасно. Уже через несколько дней "Новая почта" запустила линию Гуманитарной Почты для волонтерских организаций и людей со всего мира, которые желают помочь Украине. Волонтерам достаточно прислать или привезти вещи на один из зарубежных складов "Новой почты" в своих странах, далее сотрудники компании самостоятельно заботятся об их доставке. Кроме того," Новая почта" решила раздать весь свой свободный автопарк на социальные нужды: развоз еды, продуктов, медикаментов практически во всех зонах боевых действий. Сегодня, по словам Поперешнюка, в Украине работает 1300 отделений "Новой почты".

Следить за новостям "Новой почты" можно на Facebook странице Владимира Поперешнюка.

Ринат Ахметов и его группа компаний

Благотворительный фонд самого богатого украинца Рината Ахметова выделил 600 млн грн помощи украинцам - это прежде всего гуманитарная помощь: лекарства, продукты, вещи первой необходимости. Это без учета помощи в формате бесплатного электричества для больниц и бесплатного металла для ТРО, уточняет директор по коммуникациям компании СКМ Наталья Емченко. Еще до нападения России на Украину, 22 февраля у Ахметова заявили, что досрочно уплатят стране налоги в размере 1 млрд грн. Сам Ахметов подчеркнул, что будет инвестировать все свои средства для восстановления Украины.

Следить за новостями группы компаний Рината Ахметова можно на Facebook странице Натальи Емченко.

Юрий Косюк и его МХП

Голодным войну не выиграть - это как никто другой понимает Юрий Косюк и его крупнейший в Украине производитель курятины компания МХП (Наша Ряба). Он, как и большинство бизнесменов, остались в Украине поддерживать тыл. Вместе с ним бок о бок 26 тысяч сотрудников компании, которые своим ежедневным трудом берегут продовольственную безопасность страны. Вместе они уже передали 4 тысячи тонн гуманитарной продукции стоимостью 200 млн грн на нужды ВСУ, больниц, детских домов, центров для пожилых людей, правоохранителей и граждан, которые оставили свои дома.

"Благотворительная и вовремя доставленная еда - это наш вклад в Победу", - уверен Косюк.

Добавим, что кроме благотворительности МХП ежедневно производит продукцию для обеспечения продуктами всей страны.

Следить за новостями можно на Facebook странице МХП.

OKKO, WOG, Socar

Сложно переоценить вклад крупных автозаправочных компаний, которые продолжили работать по всей стране, несмотря на агрессивные действия России. Сеть АЗК WOG, например, ежедневно бесплатно передает топливо защитникам, медикам, волонтерам и правоохранителям. В знак протеста против Coca-Cola, который думал остаться работать в России, WOG MARKET снял с полок всю продукцию компании. Тем временем ОККО бесплатно угощает защитников кофе, чаем и хот-догами и собирает средства для Благотворительного фонда "Вернись живым". Азербайджанская сеть Socar также взяла на себя гуманитарную функцию и бесплатно заправляет машины скорой помощи и ГСЧС.

Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell

Здесь слова лишние. Сотовая связь сейчас залог относительного спокойствия людей и возможность следить за последними новостями благодаря мобильному интернету даже в убежище. Несмотря на то, что связь традиционно самая уязвимая сфера во время войны, украинские операторы бесстрашно стоят на его защите, день за днем восстанавливая ее в проблемных регионах. В условиях военной агрессии мобильные операторы Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell, регулятор НКЕК, Госспецсвязи и Министерство цифровой трансформации Украины, НКРСИ, НЦУ, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины Украинская ассоциация операторов связи "Телас" объединили свои усилия, чтобы обеспечить непрерывность услуг связи для своих абонентов. 7 Марта в Украине запущен национальный роуминг между операторами в тестовом режиме. То есть, при исчезновении связи одного оператора абонент сможет вручную подключать связь другого оператора. При этом каждый оператор старается внести свой вклад в защиту и устойчивость страны. Киевстар, к примеру, поддерживает средствами благотворительный фонд "Вернись живым", передал 5 млн грн гумпомощи больницам и заранее уплатил налоги на сумму 1 млрд грн. Vodafone Ukraine увеличил количество услуг для пользователей, собирает средства для благотворительного фонда "Вернись живым", а Vodafone Deutschland пожертвует 500 тысяч евро на помощь Украине. Lifecell свою очередь ослабил тарифы для пользователей, а также бесплатно предоставляет 10 000 минут для звонков на все номера по Украине и 10 000 ГБ интернета военным и медикам.

Fozzy Group, АТБ, Varus

Нелегкая судьба выпала и на продуктовые сети. Им надо одновременно поддерживать ассортимент продуктов, деятельность точек продаж и формировать гуманитарную помощь. Немалую роль играют волонтеры, которые помогают сортировать и отгружать и доставлять продукцию на полки. Есть у них также другие миссии. Например, "Сильпо" охраняет сбережения людей и накладывает мораторий на поднятие цен со стороны поставщиков продуктов, поэтому потребители могут покупать продукты по "довоенным" ценам. АТБ также поддерживает гуманитарную миссию и за первую неделю военной агрессии предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на десятки миллионов гривен. Так же гуманитарную помощь оказывает сеть супермаркетов Varus, в частности тем, кто вынужден использовать метро как бомбоубежище.

Редакция УНН заранее просит прощения у тех бизнесов, которые безусловно помогают стране не меньше, чем упомянутые в материале, и уже готовит следующие публикации по теме.