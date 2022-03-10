Сучасні герої у тилу: 6 історій про те, як великий бізнес працює в умовах війни

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 6474 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 65123 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 129400 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 154985 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 205550 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198042 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185947 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157483 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118803 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110865 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 54240 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 56595 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 49575 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 53042 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 50594 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 7233 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 209775 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 334383 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 591999 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 533968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 59420 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100072 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127136 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149691 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162845 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Сучасні герої у тилу: 6 історій про те, як великий бізнес працює в умовах війни

Сучасні герої у тилу: 6 історій про те, як великий бізнес працює в умовах війни

Київ • УНН

 • 355809 перегляди

Без перебільшення можна сказати, що такої єдності країна не знала за весь час своєї незалежності

КИЇВ. 10 березня. УНН. Великий бізнес в Україні згуртувався і продовжив працювати навіть в умовах жорсткої агресії Росії проти України. Складно уявити розвиток подій, якби в тилу не було б такої підтримки. Як «мирні» сфери перепрофілювалися у допомогу армії та країні, у матеріалі УНН.

Нова Пошта

У «довоєнні часи» - найбільший приватний оператор поштових відправлень, нині - один з найбільших логістичних операторів гуманітарної допомоги. 24 лютого, коли Росія віроломно і зненацька напала на мирну Україну, співзасновник «Нової Пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія і надалі працюватиме там, де це безпечно. Вже за кілька днів «Нова пошта» запустила лінію Гуманітарної Пошти для волонтерських організацій та людей з усього світу, які бажають допомогти Україні.
Волонтерам достатньо надіслати або привезти речі на один з закордонних складів «Нової пошти» у своїх країнах, далі співробітники компанії самостійно дбають за їхню доставку. Крім того, «Нова пошта» вирішила роздати увесь свій вільний автопарк на соціальні потреби: розвезення їжі, продуктів, медикаментів практично у всіх зонах бойових дій. Сьогодні, за словами Поперешнюка, в Україні працює 1300 відділень «Нової пошти».

Слідкувати за новинам «Нової пошти» можна на Facebook сторінці Володимира Поперешнюка

Рінат Ахметов і його група компаній

Благодійний фонд найбагатшого українця Ріната Ахметова виділив 600 млн грн допомоги українцям - це перш за все гуманітарна допомога: ліки, продукти, речі першої необхідності. Це без урахування допомоги у форматі безкоштовної електрики для лікарень та безкоштовного металу для ТРО, уточнює директор з комунікацій компанії SCM Наталія Ємченко. Ще до нападу Росії на Україну, 22 лютого у Ахметова заявили, що достроково сплатять країні податки у розмірі 1 млрд грн. Сам Ахметов наголосив, що інвестуватиме всі свої кошти для відновлення України.

Слідкувати за новинами групи компаній Ріната Ахметова можна на Facebook сторінці Наталії Ємченко

Юрій Косюк і його МХП

Голодним війну не виграти - це як ніхто інший розуміє Юрій Косюк і його найбільший в Україні виробник курятини, компанія МХП (Наша Ряба). Він, як і більшість бізнесменів, залишилися в Україні підтримувати тил. Разом з ним пліч-о-пліч 26 тисяч співробітників компанії, які своєю щоденною працею бережуть продовольчу безпеку країни. Разом вони вже передали 4 тисячі тонн гуманітарної продукції вартістю 200 млн грн на потреби ЗСУ, лікарень, дитячих будинків, центрів для літніх людей, правоохоронців та громадян, які залишили свої домівки.

«Благодійна і вчасно доставлена їжа - це наш внесок у Перемогу», - впевнений Косюк.

Додамо, що окрім благодійності МХП щоденно виробляє продукцію для забезпечення продуктами усієї країни.

Слідкувати за новинами можна на Facebook сторінці МХП.

OKKO, WOG, Socar

Складно переоцінити вклад великих автозаправних компаній, які продовжили працювати по всій країні попри агресивні дії Росії. Мережа АЗК WOG, наприклад, щодня безплатно передає паливо захисникам, медикам, волонтерам та правоохоронцям. На знак протесту проти Coca-Cola, який думав залишитися працювати в Росії, WOG MARKET зняв з полиць усю продукцію компанії. Тим часом ОККО безкоштовно пригощає захисників кавою, чаєм та хот-догами та збирає кошти для Благодійного фонду «Повернись живим». Азербайджанська мережа Socar також взяла на себе гуманітарну функцію і безкоштовно заправляє машини швидкої допомоги та ДСНС.

Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell

Тут також слова зайві. Стільниковий зв’язок нині запорука відносного спокою людей та можливість слідкувати за останніми новинами завдяки мобільному інтернету навіть у сховищі. Попри те, що зв’язок традиційно найвразливіша сфера під час війни українські оператори безстрашно стоять на його захисті, день за днем відновлюючи його у проблемних регіонах. В умовах військової агресії мобільні оператори Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, регулятор НКЕК, Держспецзв’язку й Міністерство цифрової трансформації України, НКРЗІ, НЦУ, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України Українська асоціація операторів зв'язку "Телас" об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити безперервність послуг зв'язку для своїх абонентів. Від 7 березня в Україні запущено національний роумінг між операторами в тестовому режимі. Тобто, при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв'язок іншого оператора. При цьому кожен оператор намагається зробити свій внесок у захист і стійкість країни. Київстар, до прикладу, підтримує коштами Благодійний фонд «Повернися живим», передав 5 млн грн гумдопомоги лікарням та наперед сплатив податки на суму 1 млрд грн. Vodafone Ukraine збільшив кількість послуг для користувачів, збирає кошти для благодійного фонду «Повернися живим», а Vodafone Deutschland пожертвує 500 тисяч євро на допомогу Україні. Lifecell своє чергою послабив тарифи для користувачів, а також безкоштовно надає 10 000 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні та 10 000 ГБ інтернету військовим та медикам.

Fozzy Group, АТБ, Varus

Нелегка доля випала нині й на продуктові мережі. Їм треба одночасно підтримувати асортимент продуктів, діяльність точок продажу та формувати гуманітарну допомогу. Неабияку роль відіграють волонтери, які допомагають сортувати, відвантажувати та доставляти продукцію на полиці. Є у них також інші місії. Наприклад, «Сільпо» стереже заощадження людей і накладає мораторій на підняття цін з боку постачальників продуктів, тому споживачі можуть купляти продукти за «довоєнними» цінами. АТБ також підтримує гуманітарну місію і за перший тиждень військової агресії надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на десятки мільйонів гривень. Так само гуманітарну допомогу надає мережа супермаркетів Varus, зокрема тим, хто змушений використовувати метро як бомбосховище.

Редакція УНН наперед перепрошує у тих бізнесів, які безумовно допомагають країні не менше, ніж згадані у матеріалі, і вже готує наступні публікації за темою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономікаПублікації
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.48
Ethereum
$1,855.46