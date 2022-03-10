Сучасні герої у тилу: 6 історій про те, як великий бізнес працює в умовах війни

КИЇВ. 10 березня. УНН. Великий бізнес в Україні згуртувався і продовжив працювати навіть в умовах жорсткої агресії Росії проти України. Складно уявити розвиток подій, якби в тилу не було б такої підтримки. Як «мирні» сфери перепрофілювалися у допомогу армії та країні, у матеріалі УНН.

Нова Пошта

У «довоєнні часи» - найбільший приватний оператор поштових відправлень, нині - один з найбільших логістичних операторів гуманітарної допомоги. 24 лютого, коли Росія віроломно і зненацька напала на мирну Україну, співзасновник «Нової Пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія і надалі працюватиме там, де це безпечно. Вже за кілька днів «Нова пошта» запустила лінію Гуманітарної Пошти для волонтерських організацій та людей з усього світу, які бажають допомогти Україні.

Волонтерам достатньо надіслати або привезти речі на один з закордонних складів «Нової пошти» у своїх країнах, далі співробітники компанії самостійно дбають за їхню доставку. Крім того, «Нова пошта» вирішила роздати увесь свій вільний автопарк на соціальні потреби: розвезення їжі, продуктів, медикаментів практично у всіх зонах бойових дій. Сьогодні, за словами Поперешнюка, в Україні працює 1300 відділень «Нової пошти».

Слідкувати за новинам «Нової пошти» можна на Facebook сторінці Володимира Поперешнюка.

Рінат Ахметов і його група компаній

Благодійний фонд найбагатшого українця Ріната Ахметова виділив 600 млн грн допомоги українцям - це перш за все гуманітарна допомога: ліки, продукти, речі першої необхідності. Це без урахування допомоги у форматі безкоштовної електрики для лікарень та безкоштовного металу для ТРО, уточнює директор з комунікацій компанії SCM Наталія Ємченко. Ще до нападу Росії на Україну, 22 лютого у Ахметова заявили, що достроково сплатять країні податки у розмірі 1 млрд грн. Сам Ахметов наголосив, що інвестуватиме всі свої кошти для відновлення України.

Слідкувати за новинами групи компаній Ріната Ахметова можна на Facebook сторінці Наталії Ємченко.

Юрій Косюк і його МХП

Голодним війну не виграти - це як ніхто інший розуміє Юрій Косюк і його найбільший в Україні виробник курятини, компанія МХП (Наша Ряба). Він, як і більшість бізнесменів, залишилися в Україні підтримувати тил. Разом з ним пліч-о-пліч 26 тисяч співробітників компанії, які своєю щоденною працею бережуть продовольчу безпеку країни. Разом вони вже передали 4 тисячі тонн гуманітарної продукції вартістю 200 млн грн на потреби ЗСУ, лікарень, дитячих будинків, центрів для літніх людей, правоохоронців та громадян, які залишили свої домівки.

«Благодійна і вчасно доставлена їжа - це наш внесок у Перемогу», - впевнений Косюк.

Додамо, що окрім благодійності МХП щоденно виробляє продукцію для забезпечення продуктами усієї країни.

Слідкувати за новинами можна на Facebook сторінці МХП.

OKKO, WOG, Socar

Складно переоцінити вклад великих автозаправних компаній, які продовжили працювати по всій країні попри агресивні дії Росії. Мережа АЗК WOG, наприклад, щодня безплатно передає паливо захисникам, медикам, волонтерам та правоохоронцям. На знак протесту проти Coca-Cola, який думав залишитися працювати в Росії, WOG MARKET зняв з полиць усю продукцію компанії. Тим часом ОККО безкоштовно пригощає захисників кавою, чаєм та хот-догами та збирає кошти для Благодійного фонду «Повернись живим». Азербайджанська мережа Socar також взяла на себе гуманітарну функцію і безкоштовно заправляє машини швидкої допомоги та ДСНС.

Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell

Тут також слова зайві. Стільниковий зв’язок нині запорука відносного спокою людей та можливість слідкувати за останніми новинами завдяки мобільному інтернету навіть у сховищі. Попри те, що зв’язок традиційно найвразливіша сфера під час війни українські оператори безстрашно стоять на його захисті, день за днем відновлюючи його у проблемних регіонах. В умовах військової агресії мобільні оператори Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, регулятор НКЕК, Держспецзв’язку й Міністерство цифрової трансформації України, НКРЗІ, НЦУ, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України Українська асоціація операторів зв'язку "Телас" об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити безперервність послуг зв'язку для своїх абонентів. Від 7 березня в Україні запущено національний роумінг між операторами в тестовому режимі. Тобто, при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв'язок іншого оператора. При цьому кожен оператор намагається зробити свій внесок у захист і стійкість країни. Київстар, до прикладу, підтримує коштами Благодійний фонд «Повернися живим», передав 5 млн грн гумдопомоги лікарням та наперед сплатив податки на суму 1 млрд грн. Vodafone Ukraine збільшив кількість послуг для користувачів, збирає кошти для благодійного фонду «Повернися живим», а Vodafone Deutschland пожертвує 500 тисяч євро на допомогу Україні. Lifecell своє чергою послабив тарифи для користувачів, а також безкоштовно надає 10 000 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні та 10 000 ГБ інтернету військовим та медикам.

Fozzy Group, АТБ, Varus

Нелегка доля випала нині й на продуктові мережі. Їм треба одночасно підтримувати асортимент продуктів, діяльність точок продажу та формувати гуманітарну допомогу. Неабияку роль відіграють волонтери, які допомагають сортувати, відвантажувати та доставляти продукцію на полиці. Є у них також інші місії. Наприклад, «Сільпо» стереже заощадження людей і накладає мораторій на підняття цін з боку постачальників продуктів, тому споживачі можуть купляти продукти за «довоєнними» цінами. АТБ також підтримує гуманітарну місію і за перший тиждень військової агресії надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на десятки мільйонів гривень. Так само гуманітарну допомогу надає мережа супермаркетів Varus, зокрема тим, хто змушений використовувати метро як бомбосховище.

Редакція УНН наперед перепрошує у тих бізнесів, які безумовно допомагають країні не менше, ніж згадані у матеріалі, і вже готує наступні публікації за темою.