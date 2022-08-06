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Субъекты РФ формируют новые добровольческие батальоны в Омской и Самарской областях, – ISW

Субъекты РФ формируют новые добровольческие батальоны в Омской и Самарской областях, – ISW

Киев • УНН

 • 129850 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередном своде пишут, что в России формируют новые добровольческие батальоны в Омской и Самарской областях. Об этом информирует УНН.

Детали

Усилия по мобилизации и формированию сил – русская цель, чтобы расширить боевую мощь без проведения общей мобилизации.

Российские источники подтвердили формирование 3-го армейского корпуса 5 августа. Российский блоггер и военный корреспондент объявил о наборе в добровольческий батальон «Самара» в Самарской области и отметил, что батальон войдет в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ.

Батальон набирает мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, имеющих по крайней мере среднее образование и без предварительного военного опыта. Заявление блоггера также свидетельствует о том, что Кремль, вероятно, планирует сформировать 3-й армейский корпус, по крайней мере, частично из добровольческих батальонов.

Субъекты федерации страны-агрессора продолжают формировать добровольческие батальоны регионального базирования. Губернатор Омской области Александр Бутков 5 августа сообщил, что область продолжает формирование трех добровольческих батальонов – "Иртыш", "Авангард" и "Ом" – для отправки на Донбасс для инженерного, медицинского и материально-технического обеспечения. Бутков заявил, что Омская область предоставит новобранцам единовременную выплату в размере 100 000 рублей.

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