Суб'єкти РФ формують нові добровольчі батальйони в Омській і Самарській областях, – ISW

Деталі

Зусилля з мобілізації та формування сил – російська мета, щоб розширити бойову міць без проведення загальної мобілізації.

Російські джерела підтвердили формування 3-го армійського корпусу 5 серпня. Російський блогер і військовий кореспондент оголосив про набір у добровольчий батальйон «Самара» в Самарській області і зазначив, що батальйон увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ.

Батальйон набирає чоловіків віком від 18 до 50 років, які мають принаймні середню і без попереднього військового досвіду. Заява блогера також свідчить про те, що Кремль, ймовірно, планує сформувати 3-й армійський корпус принаймні частково з добровольчих батальйонів.

Суб'єкти федерації країни-агресора продовжує формувати добровольчі батальйони регіонального базування. Губернатор Омської області Олександр Бутков 5 серпня повідомив, що область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів - "Іртиш", "Авангард" і "Ом" - для відправлення на Донбас для інженерного, медичного та матеріально-технічного забезпечення. Бутков заявив, що Омська область надасть новобранцям одноразову виплату в розмірі 100 000 рублів.