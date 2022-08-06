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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28741 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73730 перегляди

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Суб'єкти РФ формують нові добровольчі батальйони в Омській і Самарській областях, – ISW

Суб'єкти РФ формують нові добровольчі батальйони в Омській і Самарській областях, – ISW

Київ • УНН

 • 129851 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні пишуть, що у Росії формують нові добровольчі батальйони в Омській і Самарській областях. Про це інформує УНН.

Деталі

Зусилля з мобілізації та формування сил – російська мета, щоб розширити бойову міць без проведення загальної мобілізації.

Російські джерела підтвердили формування 3-го армійського корпусу 5 серпня. Російський блогер і військовий кореспондент оголосив про набір у добровольчий батальйон «Самара» в Самарській області і зазначив, що батальйон увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ.

Батальйон набирає чоловіків віком від 18 до 50 років, які мають принаймні середню і без попереднього військового досвіду. Заява блогера також свідчить про те, що Кремль, ймовірно, планує сформувати 3-й армійський корпус принаймні частково з добровольчих батальйонів.

Суб'єкти федерації країни-агресора продовжує формувати добровольчі батальйони регіонального базування. Губернатор Омської області Олександр Бутков 5 серпня повідомив, що область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів - "Іртиш", "Авангард" і "Ом" - для відправлення на Донбас для інженерного, медичного та матеріально-технічного забезпечення. Бутков заявив, що Омська область надасть новобранцям одноразову виплату в розмірі 100 000 рублів.

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