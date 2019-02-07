Субсидию за февраль украинцам выплатят наличными

В постановлении, в частности, говорится, что гражданам, которые обратились за назначением жилищной субсидии до 31 декабря 2018 года, а также тем, которые обратились после 1 января 2019 года, обеспечивается выплата субсидий за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты льгот и жилищных субсидий в денежной форме. Такие выплаты, согласно постановлению, будут осуществляться, начиная с жилищной субсидии, начисленной за февраль 2019 года, о чем получателю направляется персональное сообщение на адрес домохозяйства.

Напомним, безналичная и наличная модели субсидий будут функционировать параллельно и в дальнейшем.

Как сообщал УНН, украинцы начнут получать субсидию в наличной форме уже в марте этого года.