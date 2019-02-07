Субсидию за февраль украинцам выплатят наличными
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинцы получат наличные в счет субсидии, начисленной за февраль 2019 года. Соответствующее постановление за номером 62 от 6 февраля 2019 года опубликовано на сайте правительства, передает УНН.
В постановлении, в частности, говорится, что гражданам, которые обратились за назначением жилищной субсидии до 31 декабря 2018 года, а также тем, которые обратились после 1 января 2019 года, обеспечивается выплата субсидий за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты льгот и жилищных субсидий в денежной форме. Такие выплаты, согласно постановлению, будут осуществляться, начиная с жилищной субсидии, начисленной за февраль 2019 года, о чем получателю направляется персональное сообщение на адрес домохозяйства.
Напомним, безналичная и наличная модели субсидий будут функционировать параллельно и в дальнейшем.
Как сообщал УНН, украинцы начнут получать субсидию в наличной форме уже в марте этого года.