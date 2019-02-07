Субсидію за лютий українцям виплатять готівкою

У постанові, зокрема, йдеться, що громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 року, а також тим, які звернулися після 1 січня 2019 року, забезпечується виплата субсидій за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій у грошовій формі. Такі виплати, відповідно до постанови, будуть здійснюватися, починаючи з житлової субсидії, нарахованої за лютий 2019 року, про що одержувачу надсилається персональне повідомлення на адресу домогосподарства.

Нагадаємо, безготівкова і готівкова моделі субсидій будуть функціонувати паралельно і в подальшому.

Як повідомляв УНН, українці почнуть отримувати субсидію у готівковій формі уже в березні цього року.