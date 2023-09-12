Су-57 врага оснастили ракетами Р-37М: Рувин рассказал об особенностях этих ракет, одна из которых уже попала к экспертам на исследование

ukru
15:57 • 16354 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 51581 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 78828 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 62183 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 66193 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106185 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128719 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161707 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 193226 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137074 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 30811 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116613 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 101562 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 80264 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 61196 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161707 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 193226 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136508 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 143286 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180056 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 12551 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 61196 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116613 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153652 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160659 просмотра
Актуальное
Су-57 врага оснастили ракетами Р-37М: Рувин рассказал об особенностях этих ракет, одна из которых уже попала к экспертам на исследование

Су-57 врага оснастили ракетами Р-37М: Рувин рассказал об особенностях этих ракет, одна из которых уже попала к экспертам на исследование

Киев • УНН

 • 1695041 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В последнее время наблюдается уменьшение количества использования современных российских ракет типа Х-101, зато участились случаи ракетных атак старыми образцами в определенной модификации. Речь идет в частности о ракетах Р-37М. Об особенностях ракет этого типа рассказал в своем Телеграмм-канале директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН.

Цитата

«За последнее время мы наблюдаем уменьшение количества использования современных российских ракет типа Х-101, зато участились случаи ракетных атак старыми образцами в определенной модификации. Среди недавних объектов исследования экспертов КНИИСЭ – ракета Р-37М. Это модернизированная версия советско-российской ракеты типа «воздух-воздух» Р-37 «Стрела». Модернизацию провели в начале 2000 годов. В 2020 году модификация ракеты большой дальности Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57», - сообщил Рувин.

Ракеты Р-37 имеют следующие характеристики:

  • максимальная дальность пуска – более 200 км (Р-37М – 300 км);
  • скорость полета – 6М (около 7 350 км);
  • может сбивать цель на скорости до 2 500 км;
  • длина – 4,20 м (Р-37М – 4,06 м);
  • стартовая масса – 600 кг;
  • вес боевой части – 60 кг.

«Эксперты КНИИСЭ проводят комплексную идентификацию этой ракеты, она детализирована по компонентам, устанавливается наличие среди составляющих микроэлектроники не российского производства. Кроме того, специалисты Института изучают технические характеристики ракеты и исследуют вопрос о ее технической спецификации, то есть наличии специфических особенностей или инноваций. Важным также является исследование особенностей работы систем наведения и управления ракеты, информации о запуске, целевых характеристик и тому подобное.

Уже сейчас знаем, что исследуемый объект имеет электронные компоненты иностранного производства. В ракете имеются специализированные интегральные схемы с маркировкой американского производителя. После завершения экспертизы будем иметь полную информацию обо всех ее составляющих. Сделаем все возможное, чтобы не давать врагу шансов создавать орудия массовых убийств!», - написал Александр Рувин.

Он добавил, что экспертами КНИИСЭ проводится работа для предоставления органам досудебного расследования полной информации о преступлениях россиян против нашего государства и оружии, которое используют террористы. Данные собранные в рамках экспертных исследований становятся основой для введения санкций против страны-агрессора и сокращения мощности российского военно-промышленного комплекса.

Добавим

Первые разговоры, о возможном использовании врагом ракет Р-37М начались после того, как стало очевидным, что западные партнеры передадут Украине истребители F-16. По мнению, российских экспертов применение этих ракет может заставить США отказаться от идеи предоставления Украине истребителей, ведь они якобы обладают способностью поражать даже существенно защищенные воздушные цели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы