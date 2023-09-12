Су-57 врага оснастили ракетами Р-37М: Рувин рассказал об особенностях этих ракет, одна из которых уже попала к экспертам на исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В последнее время наблюдается уменьшение количества использования современных российских ракет типа Х-101, зато участились случаи ракетных атак старыми образцами в определенной модификации. Речь идет в частности о ракетах Р-37М. Об особенностях ракет этого типа рассказал в своем Телеграмм-канале директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН.
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«За последнее время мы наблюдаем уменьшение количества использования современных российских ракет типа Х-101, зато участились случаи ракетных атак старыми образцами в определенной модификации. Среди недавних объектов исследования экспертов КНИИСЭ – ракета Р-37М. Это модернизированная версия советско-российской ракеты типа «воздух-воздух» Р-37 «Стрела». Модернизацию провели в начале 2000 годов. В 2020 году модификация ракеты большой дальности Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57», - сообщил Рувин.
Ракеты Р-37 имеют следующие характеристики:
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- максимальная дальность пуска – более 200 км (Р-37М – 300 км);
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- скорость полета – 6М (около 7 350 км);
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- может сбивать цель на скорости до 2 500 км;
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- длина – 4,20 м (Р-37М – 4,06 м);
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- стартовая масса – 600 кг;
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- вес боевой части – 60 кг.
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«Эксперты КНИИСЭ проводят комплексную идентификацию этой ракеты, она детализирована по компонентам, устанавливается наличие среди составляющих микроэлектроники не российского производства. Кроме того, специалисты Института изучают технические характеристики ракеты и исследуют вопрос о ее технической спецификации, то есть наличии специфических особенностей или инноваций. Важным также является исследование особенностей работы систем наведения и управления ракеты, информации о запуске, целевых характеристик и тому подобное.
Уже сейчас знаем, что исследуемый объект имеет электронные компоненты иностранного производства. В ракете имеются специализированные интегральные схемы с маркировкой американского производителя. После завершения экспертизы будем иметь полную информацию обо всех ее составляющих. Сделаем все возможное, чтобы не давать врагу шансов создавать орудия массовых убийств!», - написал Александр Рувин.
Он добавил, что экспертами КНИИСЭ проводится работа для предоставления органам досудебного расследования полной информации о преступлениях россиян против нашего государства и оружии, которое используют террористы. Данные собранные в рамках экспертных исследований становятся основой для введения санкций против страны-агрессора и сокращения мощности российского военно-промышленного комплекса.
Добавим
Первые разговоры, о возможном использовании врагом ракет Р-37М начались после того, как стало очевидным, что западные партнеры передадут Украине истребители F-16. По мнению, российских экспертов применение этих ракет может заставить США отказаться от идеи предоставления Украине истребителей, ведь они якобы обладают способностью поражать даже существенно защищенные воздушные цели.