Су-57 ворога оснастили ракетами Р-37М: Рувін розповів про особливості цих ракет, одна з яких вже потрапила до експертів на досліження

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«За останній час ми спостерігаємо зменшення кількості використання сучасних російських ракет типу Х-101, натомість почастішали випадки ракетних атак старими зразками у певній модифікації. Серед нещодавніх об’єктів дослідження експертів КНДІСЕ – ракета Р-37М. Це модернізована версія радянсько-російської ракети типу «повітря-повітря» Р-37 «Стріла». Модернізацію провели на початку 2000 років. У 2020 році модифікація ракети великої дальності Р-37М була інтегрована в комплекс озброєння винищувача п’ятого покоління Су-57», - повідомив Рувін.

Ракети Р-37 мають такі характеристики:



максимальна дальність пуску – понад 200 км (Р-37М – 300 км);



швидкість польоту – 6М (близько 7 350 км);



може збивати ціль на швидкості до 2 500 км;



довжина – 4,20 м (Р-37М – 4,06 м);



стартова маса – 600 кг;



вага бойової частини – 60 кг.



«Експерти КНДІСЕ проводять комплексну ідентифікацію цієї ракети, її деталізовано за компонентами, встановлюється наявність серед складових мікроелектроніки не російського виробництва. Крім того, фахівці Інституту вивчають технічні характеристики ракети та досліджують питання щодо її технічної специфікації, тобто наявності специфічних особливостей чи інновацій. Важливим також є дослідження особливостей роботи систем наведення та керування ракети, інформації про запуск, цільових характеристик тощо.

Вже зараз знаємо, що досліджуваний об'єкт має електронні компоненти іноземного виробництва. У ракеті наявні спеціалізовані інтегральні схеми з маркуванням американського виробника. Після завершення експертизи матимемо повну інформацію про всі її складові. Зробимо все можливе, щоб не давати ворогу шансів створювати знаряддя масових убивств!», - написав Олександр Рувін.

Він додав, що експертами КНДІСЕ проводиться робота для надання органам досудового розслідування повної інформації про злочини росіян проти нашої держави та зброю, яку використовують терористи. Дані зібрані в рамках експертних досліджень стають основою для запровадження санкцій проти країни-агресора та скорочення потужності російського воєнно-промислового комплексу.

Додамо

Перші розмови, про можливе використання ворогом ракет Р-37М почалися після того, як стало очевидним, що західні партнери передадуть Україні винищувачі F-16. На думку, російських експертів застосування цих ракет може змусити США відмовитися від ідеї надання Україні винищувачів, адже вони нібито мають здатність уражати навіть суттєво захищені повітряні цілі.