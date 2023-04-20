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Создание военного мемориального кладбища в Быковне: Киевсовет отвел землю

Создание военного мемориального кладбища в Быковне: Киевсовет отвел землю

Киев • УНН

 • 1003459 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Киевсовет отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Его общая площадь составляет почти 100 гектаров. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

«Киевсовет сегодня отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство», – написал Кличко.

Он сообщил, что столица готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала наших героев.

«Раньше мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашло. Поэтому сейчас речь идет о Быковне. 8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная», - отметил мэр.

Кличко добавил, что общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Дополнение

В Минкульте предлагают создать военное кладбище рядом с Быковнянскими могилами.

В 2022 году сообщалось, что в Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище. Соответствующее разрешение предоставило Правительство Министерству по делам ветеранов.

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