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Створення військового меморіального кладовища у Биківні: Київрада відвела землю

Створення військового меморіального кладовища у Биківні: Київрада відвела землю

Київ • УНН

 • 1003461 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Київрада відвела землю й, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. Його загальна площа майже 100 гектарів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

«Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд», - написав Кличко.

Він повідомив, що столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв.

«Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню. 8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна», - зазначив мер.

Кличко додав, що відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Доповнення

У Мінкульті пропонують створити військове кладовище поруч з Биківнянськими могилами.

У 2022 році повідомлялося, що в Україні з’явиться Національне військове меморіальне кладовище. Відповідний дозвіл надав Уряд Міністерству у справах ветеранів.

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