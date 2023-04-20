Створення військового меморіального кладовища у Биківні: Київрада відвела землю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Київрада відвела землю й, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. Його загальна площа майже 100 гектарів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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«Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд», - написав Кличко.
Він повідомив, що столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв.
«Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню. 8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна», - зазначив мер.
Кличко додав, що відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
Доповнення
У Мінкульті пропонують створити військове кладовище поруч з Биківнянськими могилами.
У 2022 році повідомлялося, що в Україні з’явиться Національне військове меморіальне кладовище. Відповідний дозвіл надав Уряд Міністерству у справах ветеранів.