Признаков создания группировки для наступления из беларуси нет, но угроза сохраняется – ГУР

Детали

"На сегодняшний день мы не отмечаем там создание мощной наступательной группировки, которая была развернута на территории беларуси в течение января-февраля. Но в то же время около 9 тысяч военнослужащих, 1-я танковая армия провела соответствующие мероприятия боевой подготовки, проходят боевые слаживания подразделений, и мы знаем четко, что этот процесс контролирует генеральный штаб вс рф, командование 1-й танковой армии", – рассказал Скибицкий.

По его словам, может быть два варианта применения этой дивизии.

"То ли с территории беларуси, то ли ротационный возврат на территорию Украины, возможно, на Харьковское или иное направление", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что все-таки угроза сохраняется.

"Угроза все же сохраняется за счет того, что есть планы применения группировки союзного государства беларуси. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день недостаточно вооружения, которое перевезено на территорию беларуси. рф сейчас активно снимает вооружение со складов, арсеналов, центров обеспечения мобилизационного развертывания, вооружения, военной техники именно для того, чтобы восполнить те потери, которых враг понес на нашей территории, и укомплектовать те соединения и части, которые создаются по мобилизации", – рассказал Скибицкий.

Он отметил, что в разведке ожидают активизацию именно боевой подготовки в беларуси.

Напомним

Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что информацию о якобы подготовке наступления из беларуси распространяют специально, чтобы напугать украинцев.