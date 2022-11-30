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Ознак створення угруповання для наступу з білорусі немає, але загроза зберігається – ГУР

Ознак створення угруповання для наступу з білорусі немає, але загроза зберігається – ГУР

Київ • УНН

 • 730997 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Наразі в білорусі не зафіксовано ознак створення потужного угруповання для наступу на Україну, але все-таки загроза зберігається. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає УНН.

Деталі

"На сьогодні ми не відзначаємо там створення потужного наступального угрупування, яке було розгорнуто на території білорусі протягом січня-лютого. Але водночас близько 9 тисяч військовослужбовців, 1-ша танкова армія провела відповідні заходи бойової підготовки, відбуваються бойові злагодження підрозділів, і ми знаємо чітко, що цей процес контролює генеральний штаб зс рф, командування 1-ї танкової армії", – розповів Скібіцький.

За його словами, може бути два варіанти застосування цієї дивізії.

"Чи то з території білорусі, чи то ротаційне повернення на територію України, можливо, на Харківський чи інший напрямки", – сказав представник ГУР.

Він зазначив, що все-таки загроза зберігається.

"Загроза все ж таки зберігається за рахунок того, що є плани застосування угруповування союзної держави білорусі. Проблема полягає в тому, що на сьогодні недостатньо озброєння, яке перевезено на територію білорусі. рф наразі активно знімає озброєння зі складів, арсеналів, центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, озброєння, військову техніку саме для того, щоб поповнити ті втрати, яких ворог зазнав на нашій території, та укомплектувати ті з'єднання та частини, що створюються за мобілізацією", – розповів Скібіцький.

Він зазначив, що в розвідці очікують на активізацію саме бойової підготовки в білорусі.

Нагадаємо

Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі поширюють спеціально, щоб налякати українців.

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