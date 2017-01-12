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Студенты в Джакарте выразили возмущение повышением цен

Студенты в Джакарте выразили возмущение повышением цен

Киев • УНН

 • 10824 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Джакарте студенты вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение повышением цен, передает УНН со ссылкой на Ruptly.

Как отмечает издание, индонезийские студенты требовали, чтобы власти снизили рост стоимости образования, коммунальных услуг.

Также активистов возмутило повышение цен на электроэнергию и топливо.

Напомним, по меньшей мере 23 человека погибли и 17 пропали без вести в результате пожара на деревянном пароме в Индонезии .

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