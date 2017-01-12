Студенти у Джакарті висловили обурення щодо підвищення цін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Джакарті студенти вийшли на вулиці, аби висловити своє обурення підвищенням цін, передає УНН із посиланням на Ruptly.
Як відзначає видання, індонезійські студенти вимагали, аби влада знизила зростання вартості освіти, комунальних послуг.
Також активістів обурило підвищення цін на електроенергію та паливо.
Нагадаємо, щонайменше 23 особи загинули і 17 зникли безвісти внаслідок пожежі на дерев'яному поромі в Індонезії.