Студент-иностранец утонул в харьковском Гидропарке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. 19-летний гражданин Индии, студент 1-го курса одного из харьковских вузов, утонул на Журавлевском пляже в Гидропарке Харькова. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Харьковской области.
4 мая около 19:00 в киевский отдела полиции г. Харькова поступил вызов о том, что на Журавлевском пляже утонул человек.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что погибшим является студент 1-го курса одного из харьковских вузов, 19-летний гражданин Индии, который с однокурсниками пришел на пляж купаться.
Этот факт зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНН 5 мая, в Венесуэле 14 студентов пострадали во время разгона акции протеста.