Студент-іноземець потонув у харківському Гідропарку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. 19-річний громадянин Індії, студент 1-го курсу одного з харківських вишів, потонув на Журавлівському пляжі у Гідропарку Харкова. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу управління поліції у Харківській області.
4 травня близько 19:00 до київського відділу поліції м. Харків надійшов виклик про те, що на Журавлівському пляжі потонула людина.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що загиблим є студент 1-го курсу одного з харківських вишів, 19-річний громадянин Індії, який з однокурсниками прийшов на пляж купатися.
Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини події.
Як повідомляв УНН 5 травня, у Венесуелі 14 студентів постраждали під час розгону акції протесту.