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Студент-іноземець потонув у харківському Гідропарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. 19-річний громадянин Індії, студент 1-го курсу одного з харківських вишів, потонув на Журавлівському пляжі у Гідропарку Харкова. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу управління поліції у Харківській області.

Студент-іноземець потонув у харківському Гідропарку

4 травня близько 19:00 до київського відділу поліції м. Харків надійшов виклик про те, що на Журавлівському пляжі потонула людина.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що загиблим є студент 1-го курсу одного з харківських вишів, 19-річний громадянин Індії, який з однокурсниками прийшов на пляж купатися.

Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини події.

Як повідомляв УНН 5 травня, у Венесуелі 14 студентів постраждали під час розгону акції протесту.

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