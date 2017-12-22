СЦКК: боевики из снайперского оружия обстреляли Крымское
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Боевики ОРЛО с снайперского оружия обстреляли позиции ВС Украины у окраин населенного пункта Крымское. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"НЗФ ОРЛО продолжают использовать снайперское оружие. Так, 21 декабря 2017 около 15 часов зафиксировано ведения снайперского огня по позициям подразделений ВС Украины у окраин населенного пункта Крымское (Луганская область)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что снайперский огонь со стороны НЗФ Орлоя велся из населенного пункта Сокольники (Луганская область) одновременно с провокационными обстрелами из крупнокалиберного стрелкового оружия и АГС.
"Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия НЗФ ОРДО, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения, ухудшают гуманитарную обстановку и обостряют вооруженный конфликт на Донбассе", - добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, двое получили ранения.