СЦКК: бойовики зі снайперської зброї обстріляли Кримське
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Бойовики ОРЛО з снайперської зброї обстріляли позиції ЗС України біля околиць населеного пункту Кримське. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"НЗФ ОРЛО продовжують використовувати снайперську зброю. Так, 21 грудня 2017 року близько 15 години зафіксовано ведення снайперського вогню по позиціях підрозділів ЗС України біля околиць населеного пункту Кримське (Луганська область)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що снайперський вогонь з боку НЗФ ОРЛО вівся з населеного пункту Сокольники (Луганська область) одночасно із провокативними обстрілами з крупнокаліберної стрілецької зброї та АГС.
"Українська сторона СЦКК засуджує такі дії НЗФ ОРДО, які ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення, погіршують гуманітарну обстановку та загострюють збройний конфлікт на Донбасі", - додали в прес-центрі.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення.