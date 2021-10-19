Сценарий выборов мэра Харькова в один тур может стать продолжением махинации с "Кернесом без сознания" - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Команда временного мэра Харькова Игоря Терехова предпочитает, чтобы выборы городского головы прошли в один тур. Для этого они навязывают харьковчанам ложный тезис о том, что Терехов является наследником Кернеса и имеет аналогичную поддержку. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Володмир Цыбулько.
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"Харьковчане сегодня несколько растеряны. Но им надо собраться и не допустить однотурового сценария выборов, который сегодня на эмоциях раскручивает команда Терехова.
Если выборы в Харькове все же пройдут в один тур - это может быть продолжением мошеннической сделки с отсутствующим Кернесом, когда Терехова привели к присяге городского головы. Потому что мне почему-то кажется, что если бы Кернес был в сознании в момент формирования структуры горсовета, то и распределение комиссий и городской секретарь был бы другой", - говорит Цыбулько.
Напомним
О смерти Кернеса стало известно 17 декабря прошлого года. Вскоре появилась флешка якобы с электронной подписью Кернеса, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.
Комментируя это, Цыбулько указал на необходимость расследования дела о возможной подделке подписи Геннадия Кернеса.
"Тех, кто подделал подпись, ждет уголовная ответственность. Потому речь идет об узурпации власти.
И не важно, завершится следствие до выборов или после. Привлекать к ответственности нужно будет всех виновных. И, возможно, будущего мэра, и тех, кто действовал с ним совместно", - добавил политолог.
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Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.