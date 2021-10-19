Сценарій виборів мера Харкова в один тур може стати продовженням оборудки з "непритомним Кернесом" – політолог

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"Харків’яни сьогодні дещо розгублені. Але їм треба зібратися і не допустити однотурового сценарію виборів, який сьогодні на емоціях розкручує команда Терехова.

Якщо вибори у Харкові все ж пройдуть в один тур - це може бути продовженням шахрайської оборудки з непритомним Кернесом, коли Терехова привели до присяги міського голови. Бо мені чомусь здається, що якби Кернес був притомний у момент формування структури міськради, то і розподіл комісій і міський секретар був би інший", - каже Цибулько.

Нагадаємо

Про смерть Кернеса стало відомо 17 грудня минулого року. Незабаром з’явилася флешка нібито з електронним підписом Кернеса, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблена вже після смерті Геннадія Кернеса.

Коментуючи це, Цибулько вказав на необхідність розслідування справи щодо можливої підробки електронного підпису Геннадія Кернеса.

"На тих, хто підробив підпис, чекає кримінальна відповідальність. Бо мова йде про узурпацію влади.

І не важливо, завершиться слідство до виборів чи після. Притягати до відповідальності потрібно буде усіх винних. І, можливо, майбутнього мера, і тих, хто діяв з ним спільно", - додав політолог.

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Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.