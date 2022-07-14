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Срочник НГУ за неделю подбил два самолета рашистов: на счету героя-гвардейца их уже пять

Срочник НГУ за неделю подбил два самолета рашистов: на счету героя-гвардейца их уже пять

Киев • УНН

 • 184711 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В течение прошлой недели гвардейцы подбили два самолета Су-25, совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили две российские артсистемы «Нона-К» и провели эвакуацию более 20 человек из прифронтовых городов. Об этом во время брифинга в четверг заявил начальник оперативного управления штаба Главного управления Национальной гвардии Украины генерал-майор Алексей Надточий, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Цитата

«На этой неделе военнослужащим Нацгвардии, кстати, срочной службы, с ПЗРК были подбиты два вражеских штурмовых самолета Су-25. На счету героя-гвардейца уже пять вражеских самолетов», – сказал Надточий.

Детали

По его словам, группа аэроразведки 3 бригады оперативного назначения НГУ во взаимодействии с 40 отдельной артиллерийской бригадой ВСУ имени Великого князя Витовта произвела успешные действия в Харьковской области, в ходе которых ударом артиллерии были уничтожены две российские артиллерийские системы «Нона-К» калибра 120 мм, а также разбили склад артиллерийских боеприпасов и грузовик российских войск.

В Донецкой области украинские бойцы получили информацию, что в одном из прифронтовых городков находятся две женщины с маленькими детишками, одна малышка была в тяжелом состоянии, сам населенный пункт находится под плотным острелом врага. Военнослужащие батальона НГУ имени генерала Кульчицкого организовали группу прикрытия и группу эвакуации, благодаря решительным и слаженным действиям гвардейцев женщины с детьми были спасены и находятся под наблюдением врачей в госпитале.

«Удалось эвакуировать еще 20 человек из прифронтового городка, совместно с сотрудниками Нацполиции, ГСЧС, гвардейцы спланировали и организовали эвакуацию местного населения. Небольшими группами военнослужащие Нацгвардии увезли людей на более безопасную территорию. Для нас каждая жизнь важна!», – отметил Надточий.

По его словам, также на этой неделе подразделения НГУ совместно со Службой безопасности и Национальной полицией проводили антитеррористические (контрдиверсионные) мероприятия вблизи военных объектов транспортной и критической инфраструктуры Ровенской области, поисковые мероприятия для выявления лиц, которые могут быть причастны к возможным террористическим (диверсионным) посягательствам и действовать в интересах противника.

В ходе отработки было проверено 10 населенных пунктов и около 1 тысячи человек. В результате задержаны 11 человек, они были переданы для углубленной проверки органам СБУ и полиции.

Кроме этого в течение прошлой недели подразделения разведки НГУ обнаружили 404 цели противника. Из них наблюдательными постами – 124, расчетами беспилотных авиационных комплексов – 280. Авиационные базы НГУ осуществили для огневого поражения противника 11 вертолетов, аэромедицинская эвакуация и транспортные перевозки – 47 вертолетов.

Водолазные группы НГУ продолжают разминирование и обследование русла реки Днепр. За неделю обследовано 13,5 км.

Кроме выполнения задач в районах ведения активных боевых действий гвардейцы несут службу и для безопасности внутри государства. Продолжается ведение стабилизационной операции по выполнению задач территориальной обороны. При этом основные усилия сосредотачиваются на охране и обороне важных государственных объектов, охраны органов государственной власти, консульских учреждений и объектов критической инфраструктуры.

Продолжается несение службы на блокпостах по всей территории Украины в круглосуточном режиме, задачи выполняются на 188 блокпостах в 16 областях Украины, из них 35 – в г. Киев и прилегающих районах, отметил спикер.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф по состоянию на утро 14 июля Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 870 оккупантов, 219 рашистских самолетов и 188 вертолетов.

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