Строковик НГУ за тиждень підбив два літака рашистів: на рахунку героя-гвардійця їх вже п’ять

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«Цього тижня військовослужбовцем Нацгвардії, до речі, строкової служби, з ПЗРК було підбито два ворожі штурмові літаки Су-25. На рахунку героя-гвардійця вже п’ять ворожих літаків», – сказав Надточий.

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З його слів, група аеророзвідки 3 бригади оперативного призначення НГУ у взаємодії з 40 окремою артилерійською бригадою ЗСУ імені Великого князя Вітовта провела успішні дії на Харківщині, у ході яких ударом артилерії було знищено дві російські артилерійські системи «Нона-К» калібру 120 мм, а також розбили склад артилерійських боєприпасів та вантажівку російських військ.

На Донечинні українські бійці отримали інформацію, що в одному з прифронтових містечок знаходяться дві жінки з маленькими діточками, одна малеча була у важкому стані, сам населенний пункт знаходиться під щільним острілом ворога. Військовослужбовці батальйону НГУ імені генерала Кульчицького організували групу прикриття та групу евакуації, завдяки рішучим та злагодженим діям гвардійців жінки з дітьми були врятовані і тепер знаходяться під наглядом лікарів у шпиталі.

«Вдалося евакуювати ще 20 осіб з прифронтового містечка, спільно з співробітниками Нацполіції, ДСНС, гвардійці спланували та організували евакуацію місцевого населення. Невеликими групами військовослужбовці Нацгвардії вивезли людей на більш безпечну територію. Для нас кожне життя важливе!», – зазначив Надточий.

За його словами, також цього тижня підрозділи НГУ спільно зі Службою безпеки та Національною поліцією проводили антитерористичні (контрдиверсійні) заходи поблизу військових об’єктів, об’єктів транспортної та критичної інфраструктури Рівненської області, пошукові заходи для виявлення осіб, які можуть бути причетними до можливих терористичних (диверсійних) посягань та діяти в інтересах противника.

Під час відпрацювання було перевірено 10 населених пунктів та близько 1 тис. осіб. У результаті затримано 11 осіб, їх було передано для поглибленої перевірки органам СБУ та поліції.

Крім цього протягом минулого тижня підрозділи розвідки НГУ виявили 404 цілі противника. З них спостережними постами – 124, розрахунками безпілотних авіаційних комплексів – 280. Авіаційні бази НГУ здійснили для вогневого ураження противника 11 вертольотовильотів, аеромедична евакуація та транспортні перевезення – 47 вертольотовильотів.

Водолазні групи НГУ продовжують розмінування та обстеження русла річки Дніпро. За тиждень обстежено 13,5 км.

Крім виконання завдань в районах ведення активних бойових дій гвардійці несуть службу і задля безпеки всередині держави. Продовжується ведення стабілізаційної операції виконання завдань територіальної оборони. При цьому основні зусилля зосереджуються на охороні і обороні важливих державних об’єктів, охорони органів державної влади, консульських установ та об’єктів критичної інфраструктури.

Триває несення служби на блокпостах на всій території України у цілодобовому режимі, завдання виконуються на 188 блокпостах у 16 областях України, із них 35 – в м. Київ та прилеглих районах, зазначив спікер.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф станом на ранок 14 липня Збройні сили України знищили вже приблизно 37 870 окупантів, 219 рашистських літаків та 188 гелікоптерів.