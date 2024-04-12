Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Сейчас на земельных участках, выделенных под строительство Национального военного мемориального кладбища, продолжаются подготовительные работы. О деталях процесса в ответ на запрос УНН сообщили в ГУ "НВМК".

Детали

"(...) подготовительные работы - работы по подготовке земельного участка, устройство ограждения строительной площадки и снос зданий и сооружений, нарушение элементов благоустройства в пределах отведенного земельного участка, изыскательские работы, работы по сооружению временных производственных и бытовых сооружений, необходимых для организации и обслуживания строительства, устройство подъездных путей, складирование строительных материалов, подведение временных инженерных сетей, а также по выносу инженерных сетей и удаление зеленых насаждений", - говорится в ответе на запрос.

Во время подготовительного периода работы проводит ООО "АВТОСПЕЦЮГ", с которым Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 25 марта 2024 года заключило соответствующий договор. Технический надзор за проведением этих работ осуществляет ФЛП Шумахер Валерий Иванович, а авторский надзор - ООО "ИНЖИНИРИНГ ХОЛДИНГ", договоры с которыми были подписаны в тот же день.

Также 29 марта 2024 года в ГУ "НВМК" была создана комиссия по обследованию зеленых насаждений, подлежащих удалению при выполнении подготовительных и/или строительных работ и эксплуатации кладбища. Уже 1 апреля был подписан акт обследования зеленых насаждений и приказ, согласно которому удалению подлежат 55 куб. метров древесины. Заниматься удалением будет ООО "АВТОСПЕЦЮГ".

Следует добавить, что согласно информации в системе "Прозорро", на подготовительные работы, которые проводит ООО "АВТОСПЕЦЮГ", выделено 1,42 млн грн. Стоимость услуг - допороговая, а значит заключение договора не требовало использования электронной системы. Договор также не был обнародован. Согласно информации из системы You Control, ООО "АВТОСПЕЦЮГ" принадлежит Александру Пителю. Компания была основана в 2020 году и предоставляет услуги по 15 видам деятельности, среди которых "Другие виды деятельности по уборке", "Другая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов", "Другие специализированные строительные работы, н.в.и.у.", "Предоставление в аренду грузовых автомобилей" и другие.

ФЛП Шумахер Валерий Иванович из Киева проводит деятельность в сфере архитектуры, а также инжиниринга, геологии и геодезии, предоставляет техническую консультацию в этих сферах. Согласно открытым данным, с 2022 года этот ФЛП 60 раз становился победителем в тендерах по предоставлению услуг по техническому надзору, услуг по надзору за выполнением строительных работ и тому подобное. Большинство из этих тендеров проводило Управление образования Шевченковского района Киева. За осуществление технического надзора во время подготовительных работ для возведения мемориального комплекса ФЛП Шумахер получит 18 300 грн.

ООО "ИНЖИНИРИНГ ХОЛДИНГ", которое осуществляет авторский надзор, также зарегистрировано в Киеве. Руководит им Алексей Карайбида. У ООО - 24 вида деятельности, в частности, снос, электромонтажные работы, деятельность в сфере права, строительство жилых и нежилых зданий, управление недвижимым имуществом, оптовая торговля стройматериалами, деятельность в сфере архитектуры и тому подобное. Принадлежит компания Виктору Клименко из Сумской области. ООО "ИНЖИНИРИНГ ХОЛДИНГ", начиная с 2016 года, несколько раз выигрывала в тендерах по проведению проектных работ, в частности для "Национального Института рака" и ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "КОНЧА-ЗАСПА". Для ГУ "НВМК" предприятие осуществляет не только работы по авторскому надзору (стоимость работ 10 680 грн), но и проектные работы стадии "Эскизный проект" (стоимость работ 271 810 грн) и работы по корректировке проектно-сметной документации стадии "Эскизный проект" (стоимость - 98 000 грн).

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Напомним

Под строительство кладбища два участка, расположенных в пределах Гатненской территориальной громады Киевской области, вблизи села Мархаловка и Южного кладбища (Вита Почтовая). Общая площадь составляет более 265 гектаров, из которых более 120 гектаров будут занимать непосредственно поля для захоронения и другие необходимые сооружения для обеспечения почетных захоронений