Строительные работы возле дома-памятника на Владимирской в Киеве: Минкульт обратился в полицию

Министерство культуры и информационной политики требует прекратить проведение любых строительных работ на улице Владимирской в Киеве вблизи памятника архитектуры местного значения "Дом доходный Марии Станиславской". Об этом сообщили МКИП, передает УНН.

Министерство культуры и информационной политики обратилось в полицию по выполнению предписания КГГА с требованием прекратить проведение любых строительных работ на земельном участке по адресу: ул. Владимирская, 95/42 в городе Киеве. Предписание касается и зоны охраны памятника архитектуры местного значения "Дом доходный Марии Станиславской". Строительные работы в историческом месте выполнялись с нарушением требований законодательства. Строители не имели письменного разрешения Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), а также согласованной научно-проектной документации - говорится в сообщении.

Детали

"Дом доходный Марии Станиславской" внесен в Реестр недвижимых памятников как памятник архитектуры местного значения.

Это означает, что памятник, его территория и зона охраны находятся под защитой государства. Любые действия, в том числе и строительные работы должны учитывать требования к сохранению такого памятника, определенные Законом Украины "Об охране культурного наследия".

Ранее застройщики проигнорировали запрет КГГА о прекращении строительства. В результате строительных работ в непосредственной близости к памятнику архитектуры местного значения дом на Владимирской был поврежден.

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