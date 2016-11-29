Стрельбу возле суда в Одессе устроили иностранцы

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 16664 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 30603 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 28212 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 36316 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 78516 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 74478 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 198259 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 106590 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 132131 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160253 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
41%
Популярные новости

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 102847 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 60414 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 99048 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 80289 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 36550 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 33000 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 78469 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 198235 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 381928 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 377562 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 938 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 1964 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 6146 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 37340 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 61224 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Стрельбу возле суда в Одессе устроили иностранцы

Киев • УНН

 • 11461 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Трое иностранцев причастны к стрельбе, произошедшей сегодня в полдень возле Киевского районного суда Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщила старший инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Одесской области Анастасия Якубенко.

Стрельбу возле суда в Одессе устроили иностранцы

По ее словам, злоумышленники подошли к 35-летнему пострадавшему и начали его бить, после чего один из мужчин выстрелил ему дважды в живот. На данный момент мужчина находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Выяснено, что нападавшие, а также потерпевший - иностранцы. Следствие продолжается, правоохранители разыскивают злоумышленников.

Напомним, как сообщал УНН, в Одессе возле суда произошла стрельба. Полиция объявила по городу план "Перехват".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$59.33
Bitcoin
$76,876.40
S&P 500
$4,949.68
Tesla
$226.85
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,085.56
Ethereum
$1,471.07