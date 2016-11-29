Стрельбу возле суда в Одессе устроили иностранцы

По ее словам, злоумышленники подошли к 35-летнему пострадавшему и начали его бить, после чего один из мужчин выстрелил ему дважды в живот. На данный момент мужчина находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Выяснено, что нападавшие, а также потерпевший - иностранцы. Следствие продолжается, правоохранители разыскивают злоумышленников.

Напомним, как сообщал УНН, в Одессе возле суда произошла стрельба. Полиция объявила по городу план "Перехват".