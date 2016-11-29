Стрілянину біля суду в Одесі влаштували іноземці

За її словами, зловмисники підійшли до 35-річного постраждалого та почали його бити, після чого один із чоловіків вистрілив йому двічі у живіт. На цей момент чоловік знаходиться у лікарні, лікарі оцінюють його стан як важкий.

З 'ясовано, що нападники, а також потерпілий - іноземці. Наразі слідство триває, правоохоронці розшукують зловмисників.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Одесі біля суду сталася стрілянина. Поліція оголосила по місту план "Перехоплення".