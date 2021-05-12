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Стрельба в школе в Казани: психолог объяснила причины подобных случаев

Киев • УНН

 • 29952 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Использование огнестрельного оружия детьми в школах может быть спровоцировано психологическими травмами, психическими расстройствами или влиянием игр, основанных на активном использовании оружия, стрельбы. Такое мнение высказал детский психолог Ирина Басиста в комментарии журналисту УНН.

Стрельба в школе в Казани: психолог объяснила причины подобных случаев

Причины

"Очень много причин. В общем, прежде всего - это может быть психиатрический диагноз. Тогда человек не понимает, не контролирует свое поведение и может путать реальность с нереальностью. Вообще это крайняя точка. Поскольку у нас на постсоветском пространстве вообще такие люди не контролируются. Поэтому может быть такой вариант", - сказала Басиста.

По ее словам, следующей причиной может быть психологическая травма.

"Когда человек здоров, но он пережил какую-то психологическую травму и имеет очень большую агрессию и ищет способы ее выражения. Соответственно здесь нужно понимать предысторию этого человека, учитывать окружение, возраст. Поскольку подростки - это максималисты. Они могут предвидеть последствия, но они склонны драматизировать какую-то ситуацию, или наоборот героизировать себя. Они более эгоцентричны, поэтому о последствиях они меньше думают", - пояснила психолог.

Басиста отметила, что еще одной причиной может стать влияние компьютерных игр.

"Еще одна причина - это игры. Сейчас их очень много, и дети начинают в раннем возрасте играть. Есть игры, в которых очень много стрельбы, и если ребенок вырос на таких играх (то это может отразиться на его психике - ред.), но опять-таки, это мы уже будем говорить об отклонении и психологическом расстройстве. Когда путается реальность с нереальностью", - рассказала Басиста.

Кроме того, по ее словам, подобный способ расправы может быть спровоцирован буллингом в школе.

"То есть, когда человек получает травму и видит единственный выход в такого рода расправе. Почему? Потому что никто не поддержал, никто не защитил в свое время, или в то время, когда это происходило. Тогда ребенок пытается решать таким образом проблему, защитить себя", - сказала она.

Басиста рассказала, что в психологии есть такое понимание, что если в жизни идет все не так, у человека всегда есть три выхода, как справиться со сложной ситуацией.

По ее словам, из ситуации бывают нездоровые выходы, и вопрос, почему ребенок выбрал именно один из таких.

Здоровые способы справиться со сложной ситуацией

Однако, есть здоровые способы - это справиться с ситуацией, решать вопросы, брать на себя ответственность, позвать на помощь, пытаться разговаривать.

"Эти все навыки должны быть сформированы в семье. Если ребенок не использовал эти способы, или не получил поддержки, то он может идти на такой шаг. Также нужно учитывать, что сейчас очень много доступных подросткам различных психотропных веществ, и это также может влиять на подобные решения. Таким образом подкрепляется ощущение всемогущества или вседозволенности", - пояснила Басиста.

Контекст

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовое убийство в школе № 175 в Казани, в которой он раньше учился.

Галявиев открыл стрельбу по ученикам из ружья Hatsan Escort, которое легально купил за месяц до этого. После бойни стрелок добровольно сдался полиции. Как стало известно ранее с росийських СМИ, Галявиев был "неконфликтным" студентом, который осознал себя "богом" и легально купил дробовик.

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