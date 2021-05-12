Стрілянина в школі в Казані: психолог пояснила причини подібних випадків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 12629 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 36558 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 85855 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 171242 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 202261 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178300 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170411 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115108 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89581 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 232643 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 79573 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 96501 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 13980 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 38852 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 19464 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 200715 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 232644 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 321843 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484406 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 3176 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6502 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 39305 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47164 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51586 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Стрілянина в школі в Казані: психолог пояснила причини подібних випадків

Київ • УНН

 • 29952 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Використання вогнепальної зброї дітьми в школах може бути спровоковане психологічними травмами, психічними розладами або впливом ігор, які базуються на активному використанні зброї, стрільби. Таку думку висловив дитячий психолог Ірина Басиста в коментарі журналісту УНН.

Стрілянина в школі в Казані: психолог пояснила причини подібних випадків

Причини

“Дуже багато причин. Загалом, найперше — це може бути психіатричний діагноз. Тоді людина не розуміє, не контролює свою поведінку й може плутати реальність з нереальністю. Взагалі це крайня точка. Оскільки у нас на пострадянському просторі взагалі такі люди не контролюються. Тому може бути такий варіант”, — сказала Басиста.

За її словами, наступною причиною може бути психологічна травма.

“Коли людина здорова, але вона пережила якусь психологічну травму та має дуже велику агресію і шукає способи її вираження. Відповідно тут потрібно розуміти передісторію цієї людини, враховувати оточення, вік. Оскільки підлітки — це максималісти. Вони можуть передбачати наслідки, але вони схильні драматизувати якусь ситуацію, або навпаки героїзувати себе. Вони більш егоцентричні, тому про наслідки вони менше думають”, — пояснила психолог.

Басиста зазначила, що ще однією причиною може стати вплив комп’ютерних ігор.

“Ще одна причина - це ігри. Зараз їх дуже багато, і діти починають в ранньому віці грати. Є ігри, у яких дуже багато стрілянини, і якщо дитина виросла на таких іграх (то це може відбитися на її психіці — ред.), але ж знову-таки, це ми вже будемо говорити про відхилення та психологічний розлад. Коли плутається реальність з нереальністю”, — розповіла Басиста.

Окрім того, за її словами, подібний спосіб розправи може бути спровокований булінгом в школі.

“Тобто, коли людина отримує травму і бачить єдиний вихід в подібній розправі. Чому? Тому що ніхто не підтримав, ніхто не захистив у свій час, або в той час, коли це відбувалося. Тоді дитина намагається вирішувати таким чином проблему, захистити себе”, — сказала вона.

Басиста розповіла, що в психології є таке розуміння, що якщо в житті йде все не так, у людини завжди є три виходи, як впоратися зі складною ситуацією.

З її слів, з ситуації бувають нездорові виходи, і питання, чому дитина обрала саме один з таких.

Здорові способи впоратися зі складною ситуацією

Однак, є здорові способи — це впоратися із ситуацією, вирішувати питання, брати на себе відповідальність, покликати на допомогу, намагатися розмовляти.

"Ці всі навички мають бути сформовані в родині. Якщо дитина не використала ці способи, або не отримала підтримки, то вона може йти на такий крок. Також потрібно враховувати, що наразі є дуже багато доступних підліткам різних психотропних речовин і це також може впливати на подібні рішення. Таким чином підкріплюється відчуття всемогутності або вседозволеності“, - пояснила Басиста.

Контекст

Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство у школі № 175 в Казані, у якій він раніше вчився.

Галявієв відкрив стрілянину по учнях з рушниці Hatsan Escort, яку легально купив за місяць до цього. Після бійні стрілок добровільно здався поліції. Як стало відомо раніше з російських ЗМІ, Галявієв був “неконфліктним” студентом, який усвідомив себе “богом” і легально купив дробовик.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27