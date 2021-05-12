Стрілянина в школі в Казані: психолог пояснила причини подібних випадків

Причини

“Дуже багато причин. Загалом, найперше — це може бути психіатричний діагноз. Тоді людина не розуміє, не контролює свою поведінку й може плутати реальність з нереальністю. Взагалі це крайня точка. Оскільки у нас на пострадянському просторі взагалі такі люди не контролюються. Тому може бути такий варіант”, — сказала Басиста.

За її словами, наступною причиною може бути психологічна травма.

“Коли людина здорова, але вона пережила якусь психологічну травму та має дуже велику агресію і шукає способи її вираження. Відповідно тут потрібно розуміти передісторію цієї людини, враховувати оточення, вік. Оскільки підлітки — це максималісти. Вони можуть передбачати наслідки, але вони схильні драматизувати якусь ситуацію, або навпаки героїзувати себе. Вони більш егоцентричні, тому про наслідки вони менше думають”, — пояснила психолог.

Басиста зазначила, що ще однією причиною може стати вплив комп’ютерних ігор.

“Ще одна причина - це ігри. Зараз їх дуже багато, і діти починають в ранньому віці грати. Є ігри, у яких дуже багато стрілянини, і якщо дитина виросла на таких іграх (то це може відбитися на її психіці — ред.), але ж знову-таки, це ми вже будемо говорити про відхилення та психологічний розлад. Коли плутається реальність з нереальністю”, — розповіла Басиста.

Окрім того, за її словами, подібний спосіб розправи може бути спровокований булінгом в школі.

“Тобто, коли людина отримує травму і бачить єдиний вихід в подібній розправі. Чому? Тому що ніхто не підтримав, ніхто не захистив у свій час, або в той час, коли це відбувалося. Тоді дитина намагається вирішувати таким чином проблему, захистити себе”, — сказала вона.

Басиста розповіла, що в психології є таке розуміння, що якщо в житті йде все не так, у людини завжди є три виходи, як впоратися зі складною ситуацією.

З її слів, з ситуації бувають нездорові виходи, і питання, чому дитина обрала саме один з таких.

Здорові способи впоратися зі складною ситуацією

Однак, є здорові способи — це впоратися із ситуацією, вирішувати питання, брати на себе відповідальність, покликати на допомогу, намагатися розмовляти.

"Ці всі навички мають бути сформовані в родині. Якщо дитина не використала ці способи, або не отримала підтримки, то вона може йти на такий крок. Також потрібно враховувати, що наразі є дуже багато доступних підліткам різних психотропних речовин і це також може впливати на подібні рішення. Таким чином підкріплюється відчуття всемогутності або вседозволеності“, - пояснила Басиста.

Контекст

Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство у школі № 175 в Казані, у якій він раніше вчився.

Галявієв відкрив стрілянину по учнях з рушниці Hatsan Escort, яку легально купив за місяць до цього. Після бійні стрілок добровільно здався поліції. Як стало відомо раніше з російських ЗМІ, Галявієв був “неконфліктним” студентом, який усвідомив себе “богом” і легально купив дробовик.