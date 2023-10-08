Стрельба в Египте: полицейский застрелил двух израильских туристов и их гида в Александрии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Египетский полисмен открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля. По данным Министерство иностранных дел Израиля коп застрелил двух израильтян и одного египтянина, который был их гидом. Об этом пишет Reuters и Al jazeera, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в городе Александрия в районе Савари, находящемся на побережье Средиземного моря на севере Египта.
Согласно данным египетским СМИ, полицейский заявил, что потерял контроль и беспорядочно выстрелил в группу туристов после того, как его спровоцировали. Тамошние журналисты также сообщили, что офицер египетской полиции случайно выстрелил из личного оружия в туристическую делегацию, убив при этом двух туристов и их египетского гида.
После стрельбы полицейский был немедленно арестован. Несколько египетских адвокатов объявили, что добровольно будут защищать полицейского.
Как сообщили источники Al Jazeera, на границе между Израилем и Египтом через пункт пропуска Аль-Авджа остановлено движение транспорта.
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Стрельба произошла на следующий день после нападения на Израиль исламистской группировки ХАМАС, за который Израиль пообещал “могучую месть” в ответ. Сотни палестинцев и израильтян были убиты.
Египет был первой арабской страной, которая нормализовала отношения с Израилем, но хотя две страны тесно сотрудничают в области безопасности и энергетики, многие египтяне, как и другие арабские страны, продолжают сочувствовать палестинскому делу.