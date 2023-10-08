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Стрельба в Египте: полицейский застрелил двух израильских туристов и их гида в Александрии

Киев • УНН

 • 1882061 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Египетский полисмен открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля. По данным Министерство иностранных дел Израиля коп застрелил двух израильтян и одного египтянина, который был их гидом. Об этом пишет Reuters и Al jazeera, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в городе Александрия в районе Савари, находящемся на побережье Средиземного моря на севере Египта.

Согласно данным египетским СМИ, полицейский заявил, что потерял контроль и беспорядочно выстрелил в группу туристов после того, как его спровоцировали. Тамошние журналисты также сообщили, что офицер египетской полиции случайно выстрелил из личного оружия в туристическую делегацию, убив при этом двух туристов и их египетского гида.

После стрельбы полицейский был немедленно арестован. Несколько египетских адвокатов объявили, что добровольно будут защищать полицейского.

Как сообщили источники Al Jazeera, на границе между Израилем и Египтом через пункт пропуска Аль-Авджа остановлено движение транспорта.

Дополнительно

Стрельба произошла на следующий день после нападения на Израиль исламистской группировки ХАМАС, за который Израиль пообещал “могучую месть” в ответ. Сотни палестинцев и израильтян были убиты.

Египет был первой арабской страной, которая нормализовала отношения с Израилем, но хотя две страны тесно сотрудничают в области безопасности и энергетики, многие египтяне, как и другие арабские страны, продолжают сочувствовать палестинскому делу.

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