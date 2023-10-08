Стрельба в Египте: полицейский застрелил двух израильских туристов и их гида в Александрии

КИЕВ. 8 октября. УНН. Египетский полисмен открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля. По данным Министерство иностранных дел Израиля коп застрелил двух израильтян и одного египтянина, который был их гидом. Об этом пишет Reuters и Al jazeera, передает УНН.