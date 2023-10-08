Стрілянина у Єгипті: поліцейський застрелив двох ізраїльських туристів та їхнього гіда в Александрії

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Інцидент стався у місті Александрія в районі Саварі, що знаходиться на узбережжі Середземного моря на півночі Єгипту.

За інформацією єгипетських ЗМІ, поліцейський заявив, що втратив контроль і безладно вистрілив у групу туристів після того, як його спровокували. Тамтешні журналісти також повідомили, що офіцер єгипетської поліції випадково вистрілив із особистої зброї в туристичну делегацію, убивши при цьому двох туристів та їх єгипетського гіда.

Після стрілянини поліцейського негайно заарештували. Декілька єгипетських адвокатів оголосили, що добровільно захищатимуть поліцейського.

Як повідомили джерела Al Jazeera, на кордоні між Ізраїлем та Єгиптом через пункт пропуску Аль-Авджа зупинено рух транспорту.

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Стрілянина сталася наступного дня після нападу на Ізраїль ісламістського угруповання ХАМАС, за який Ізраїль пообіцяв “могутню помсту” у відповідь. Сотні палестинців та ізраїльтян були вбиті.

Єгипет був першою арабською країною, яка нормалізувала відносини з Ізраїлем, але хоча дві країни тісно співпрацюють у сфері безпеки та енергетики, багато єгиптян, як і інші арабські країни, продовжують симпатизувати палестинській справі.