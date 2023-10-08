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Стрілянина у Єгипті: поліцейський застрелив двох ізраїльських туристів та їхнього гіда в Александрії

Стрілянина у Єгипті: поліцейський застрелив двох ізраїльських туристів та їхнього гіда в Александрії

Київ • УНН

 • 1882068 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Єгипетський полісмен відкрив вогонь по автобусу з туристами із Ізраїлю. За даними міністерство закордонних справ Ізраїлю коп застрелив двох ізраїльтян і одного єгиптянина, який був їхнім гідом. Про це пише Reuters та Аljazeera, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався у місті Александрія в районі Саварі, що знаходиться на узбережжі Середземного моря на півночі Єгипту.

За інформацією єгипетських ЗМІ, поліцейський заявив, що втратив контроль і безладно вистрілив у групу туристів після того, як його спровокували. Тамтешні журналісти також повідомили, що офіцер єгипетської поліції випадково вистрілив із особистої зброї в туристичну делегацію, убивши при цьому двох туристів та їх єгипетського гіда.

Після стрілянини поліцейського негайно заарештували. Декілька єгипетських адвокатів оголосили, що добровільно захищатимуть поліцейського.

Як повідомили джерела Al Jazeera, на кордоні між Ізраїлем та Єгиптом через пункт пропуску Аль-Авджа зупинено рух транспорту.

Додатково

Стрілянина сталася наступного дня після нападу на Ізраїль ісламістського угруповання ХАМАС, за який Ізраїль пообіцяв “могутню помсту” у відповідь. Сотні палестинців та ізраїльтян були вбиті.

Єгипет був першою арабською країною, яка нормалізувала відносини з Ізраїлем, але хоча дві країни тісно співпрацюють у сфері безпеки та енергетики, багато єгиптян, як і інші арабські країни, продовжують симпатизувати палестинській справі.

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